Twojedomki.pl

Witamy serdecznie!

Nasza rodzinna firma istnieje na rynku już 30lat - miedzy innymi dzięki unikalnemu podejściu do Klienta. Posiadamy najlepszą kadrę pracowniczą która potrafi sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom naszych klientów. To co nas wyróżnia od innych to dynamiczny rozwój, kompetencja, szybkość, elastyczność i pełen profesjonalizm. Zadowolenie Państwa z naszego produktu jest kwestią priorytetową, gdyż działamy z myślą o długoterminowej współpracy. Pracujemy kompleksowo, realizując inwestycję od A do Z. Kupiony u nas domek drewniany możemy zmontować, dowolnie pomalować i wyposażyć, a to wszystko dlatego by ułatwić życie naszym klientom.

Nasza siedziba znajduje się pod adresem:

ul. Dąbrowskiego 281

60-406 Poznań

SERDECZNIE ZAPRASZAMY