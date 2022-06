3XEL Biuro projektowe

Jesteśmy kreatywnym biurem projektowym z indywidualnym podejściem do projektowania. Specjalizujemy się w projektowaniu wnętrz dla klientów prywatnych i komercyjnych. Zajmujemy się również architekturą, grafiką i wzornictwem przemysłowym. Naszym celem jest tworzenie projektów dopasowanych do odbiorcy i jego potrzeb. Uważamy, że architektura powinna być szyta na miarę, powinna łączyć funkcjonalność z estetyką przy zachowaniu jak największej indywidualności. Profesjonalne podejście do projektowania pozwala nam na kompleksowe przeprowadzenie usługi przez etap koncepcji do projektu wykonawczego. Chcąc zapewnić najwyższa jakość współpracujemy z zespołem inżynierów i specjalistów. Zapraszamy do współpracy 3XEL