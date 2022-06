JN STUDIO JOANNA NAWROCKA

Od 2006 roku zajmuję się architekturą wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz projektowaniem mebli. Do każdego powierzonego mi zadania podchodzę z zaangażowaniem i pasją. Tworzę indywidualne wnętrza i ciekawe rozwiązania odpowiednie dla przyszłych użytkowników. Wskazuję najlepszą drogę do realizacji wymarzonego wnętrza, umiejętnie staram się łączyć zapotrzebowania z funkcjonalnością i designem. Kluczowym zadaniem jest stworzyć dobry projekt dopasowany do Państwa oczekiwań, dzięki któremu realizacja przebiega pomyślnie. Kreuję wnętrza funkcjonalne i ponadczasowe, w których użytkownicy będą czuć się komfortowo.