SWEET LIVING K.KLEKOWSKA, M.MILCARZ SPÓŁKA JAWNA

Sweet Living Home Inspirations to wyjątkowe miejsce, które zrodziło się z pasji, jako owoc zamiłowania do piękna i estetyki. Naszą misją jest aranżacja przytulnych przestrzeni urządzonych ze smakiem. Pragniemy by we wnętrzach spod znaku Sweet Living gościła elegancja i nietuzinkowość, ale także domowa atmosfera – tę doskonałą kombinację chcemy uzyskać łącząc piękno z wrażliwością duszy. Nasza oferta obejmuje sofy, fotele, krzesła, konsole, łóżka, stoły, stoliki, szafki nocne. Tworzymy projekty wnętrz w stylu Modern Hampton, New England, glamour, klasycznym oraz skandynawskim. Pragniemy kreować luksusowe otoczenie, w którym detal nabiera unikalnego charakteru. Proponujemy eleganckie lampiony, lustra, lampy, abażury oraz żyrandole. Zapraszamy do naszego showroomu w Wilanowie, gdzie na miejscu można zapoznać się z bogatą ekspozycją artykułów dekoracyjnych oraz mebli, dywanów, tapet i tkanin. Oferowane w Sweet Living marki m.in. to: Riviera Maison, Eichholtz, MTI Furninova, Lene Bjerre, Thibaut, Ralph Lauren, Hilding.

SL Collection to autorska linia mebli i dodatków dostępna w Sweet Living Home Inspirations. Sl Collection to m.in.: stoliki nocne, biurka, konsole, szafki, witryny, ławeczki, krzesła, fotele i pufy, abażury, tekstylia i szkło. SL Collection wyróżnia uniwersalne i piękne wzornictwo, styl pasujący do wielu wnętrz. To kobieca pasja, serce i dbałość o każdy szczegół, które towarzyszą projektowaniu i procesowi tworzenia, sprawiają, że SL Collection cieszy się dużą popularnością i uznaniem wśród wielbicieli stylowych i pięknych przedmiotów.