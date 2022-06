Black Plum to akcesoria do opieki nad dziećmi zapewniające codzienny komfort, tak dla maleństwa jak i dla rodzica. To także szeroka gama zabawek i artykułów przeznaczonych do zabawy, zapewniających skuteczny rozwój intelektualny malucha.Produkty Czarnej Śliwki wyróżniają się przede wszystkim oryginalną, charakterystyczną czarno - białą kolorystyką zgodną z teorią rozwojową. Nasze zabawki cechuje świetny, unikatowy design, najwyższa jakość oraz różnorodna faktura zastosowanych materiałów. Ich kształt czynią je bardzo bezpiecznymi i łatwymi w codziennym użytkowaniu. Stanowią one wspaniałe narzędzie przyspieszające rozwój psychoruchowy noworodków.