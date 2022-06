STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Wszystkie projekty są efektem pasji tworzenia nowych form, przestrzeni i kompozycji. Jestem autorem wielu zrealizowanych budynków i wnętrz. Pozytywne opinie klientów potwierdzają mój profesjonalizm i zaangażowanie.

Każde zlecenie to indywidualne podejście do projektowania budynku, które spełnia oczekiwania ich przyszłych użytkowników. Staram się by architektura, którą tworzę była innowacyjna, oryginalna i nowoczesna. Projektuję budynki jednorodzinne, wille, nowoczesne rezydencje, budynki wielorodzinne i apartamentowce, biurowce i wnętrza zarówno w prywatnych mieszkaniach jak i domach oraz biurach i kościołach. Budynki wymagające pozwolenia na budowę są wykonywane pełno-branżowo. Dlatego współpracuję z doświadczonymi projektantami konstrukcji, instalacji sieci wod-kan, c.o. i elektrycznych. Strategia: Dążę do tworzenia budynków przyszłości czyli takich które wyprzedzają swój czas i są ponadczasowe jednocześnie. Nie boję się nowatorskich rozwiązań i nietypowych pomysłów, pamiętając o użyteczności i funkcjonalności. Chcę by moja architektura była wartościowym nośnikiem stylu o wysokich walorach estetycznych. Każdy nowy projekt to okazja do stworzenia czegos pięknego. Zapraszam do kontaktu!