Pracownia Świętego Józefa

Bóg chce, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Pragnąc zaspokoić państwa potrzeby, nasz zespół stara się tak ją przekształcać, abyście mogli czerpać z niej jeszcze większą korzyść i radość. Nasze projekty wynikają przede wszystkim ze starannej analizy potrzeb klienta, kontekstu przestrzennego, funkcjonalnego oraz kulturowego. Indywidualne podejście do każdego tematu projektowego pozwala tworzyć nam niepowtarzalną i atrakcyjną przestrzeń. Projektujemy, czerpiąc niejednokrotnie inspiracje z literatury, rzeźby czy muzyki, głęboko analizując przy tym naturę człowieka. Dzięki takim działaniom nasza architektura to nie tylko ściany i cegły, ale harmonijna synteza wartości estetycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych.

Jesteśmy młodym, twórczym i zgranym zespołem z bogatym doświadczeniem zdobytym w renomowanych biurach w Polsce, jak i za granicą. Służymy swoją wiedzą i talentem zarówno w wymiarze mikro, jak i makro, projektując obiekty o różnej skali i funkcji: od najdrobniejszych detali wyposażenia wnętrz i aranżacji pomieszczeń, poprzez projekty domów jedno- i wielorodzinnych, budynków biurowych i przemysłowych, aż do zagospodarowania przestrzennego. Kompleksowo zajmujemy się obsługą projektów w zakresie przygotowania dokumentacji (architektura + branże), koordynacją prac projektowych i urzędowych, wraz z prowadzeniem nadzorów autorskich. Duże znaczenie mają też dla nas aspekty ekonomiczne inwestycji. Z powodzeniem i niejednokrotnie zmagaliśmy się z uzyskaniem korzystnych i atrakcyjnych warunków zabudowy na trudnych działkach. Zawsze staramy się maksymalnie wykorzystać potencjał projektowanej przestrzeni i wyczerpać wszystkie możliwości, jakie daje MPZP (łącznie z jego zmianą). Podczas procesu projektowego i budowlanego współpracujemy z doświadczonymi pracowniami branżowymi w całym kraju, co umożliwia nam sprawne realizowanie inwestycji w całej Polsce.

Patronem naszej pracowni nie przez przypadek stał się Święty Józef. Jego osoba w greckim przekładzie Ewangelii św. Marka określana jest mianem „tektōn” – rzemieślnik, budowniczy. Natomiast w języku hebrajskim określany jest On jako „ccharasz” co można przetłumaczyć jako „twórca”. Ponadto św. Józef to patron ludzi uczciwie i sumiennie pracujących, wykorzystujących i rozwijających swoje cenne talenty oraz mających głęboką cześć dla pracy, która bogaci i łączy ludzi.