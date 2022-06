Projektowanie wnętrz to moja pasja, która poparta wiedzą i doświadczeniem, przerodziła się w biznes. Zajmuję się głównie kompleksowym projektowaniem wnętrz mieszkalnych, komercyjnych oraz użyteczności publicznej, ale oferta obejmuje również konsultacje projektowe, projekty elewacji, ogrodów, tarasów oraz balkonów, homestaging, wykonywanie fotorealistycznych wizualizacji 3D, panoramy 360° oraz wirtualnych spacerów. Nie zamykam się w konkretnych ramach, uważam, że każdy nowy projekt to ciekawe doświadczenie i nie boję się sprostać nowym wyzwaniom. Obszar działania obejmuje Wrocław i całe województwo dolnośląskie, Warszawę i Lublin, ale jestem otwarta na współpracę z klientami w całej Polsce.

Do każdego wnętrza podchodzę indywidualnie, dlatego zachęcam do przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań. Koszt kompleksowego projektu wnętrza to zazwyczaj około 1% wartości zakupu inwestycji. Zapraszam do kontaktu miłośników dobrego designu idącego w parze z nowoczesnymi rozwiązaniami.

