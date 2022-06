DorotaBykowska.pl

Jestem architektem wnętrz z wieloletnim doświadczeniem. Projektuję i urządzam mieszkania, domy, obiekty biurowe i komercyjne na terenie Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i okolic tych miejscowości. Zapraszam do zapoznania się z moim portfolio na stronie w kategorii "Projekty wnętrz" - sprawdź tutaj. Znajdziesz tam setki wizualizacji projektów wnętrz takich jak, salon, kuchnia, łazienka, korytarz, sypialnia, pokój dziecka czy biuro.

Zlecając mi projekt wnętrza swojego mieszkania, domu lub wybranego pomieszczenia, możesz liczyć na spore oszczędności finansowe poczynione na zakupie materiałów i zatrudnieniu firmy wykonawczej. Doskonale znam lokalny rynek i zawsze negocjuję dla moich klientów rabaty. Tym samym wydatek na przygotowanie przeze mnie projektu lub aranżacji wnętrza może zostać w dużej mierze pokryty oszczędnościami w innych aspektach realizacji przesięwzięcia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. :)

W zakres usług, jakie oferuję, wchodzą indywidualne konsultacje projektowe, projekt wnętrza lub całego mieszkania/domu, aranżację, nadzór autorski nad realizacją projektu. Decydując się na ostatnią z wymienionych usług, zyskujesz gwarancję kontroli zgodności prac budowlanych oraz realizacji projektu z przygotowaną przez architekta dokumentacją techniczną. Nadzór autorski to usługa polegająca na kompleksowym wykonaniu projektu wnętrza, wszelkich rysunków technicznych, wizualizacji, kosztorysu oraz koordynacji wszystkich prac związanych z realizacją zadań (łącznie z zamawianiem i dostawami towaru).

Ile kosztuje usługa projektowania wnętrz? Nie należy ona do najtańszych, ale nie jest też wydatkiem “luksusowym”. Każdy projekt wnętrza wyceniam indywidualnie i ostateczny koszt zależy od stopnia skomplikowania czy liczby zmian. Zanim przejdziemy do realizacji projektu, przygotuję dokładną wycenę, po wcześniejszym ustaleniu dostępnych środków. Moje stawki projektu wnętrza za m2 nie zmieniają się w zależności od lokalizacji. Cena będzie taka sama zarówno w Bydgoszczy, jak i Warszawie.

Co zyskujesz zlecając mi projekt wnętrza? Konkurencyjne stawki za projekt wnętrza na terenie Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i okolic. Indywidualne podejście do projektu, dyspozycyjność czasowa, kontrola budżetu. Terminowość i najwyższa jakość projektu. Zakupy z architektem wnętrz i rabaty u wykonawców. Wizualizacje i kilka koncepcji projektu i aranżacji wnętrza. W usłudze rozszerzonej do nadzoru autorskiego, koordynacja i zarządzanie działaniami podwykonawców oraz gwarancja zgodności realizacji prac z dokumentacją techniczną.