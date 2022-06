Wnetrza od NOWA

Współpraca ze mną, gwarantuje stworzenie dopasowanego do potrzeb klienta projektu wnętrz. Aranżacje zaprojektowane przez mnie zapewniają unikatowość oraz funkcjonalność i ergonomię. Zajmuje nie się tylko projektowaniem wnętrz nowych mieszkań, domów, ale również odświeżaniem starszych mieszkań, zmianą ich wyglądu na lepsze i tzw.home stagingiem- czyli profesjonalnym przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, moja pracownia oferuje kilka wariantów współpracy. Wybierz jedną z opcji i skontaktuj się z mną:

1.Oczekujesz kompleksowo wykonanego projektu wnętrza, a nadzorem realizacji chcesz zająć się sam? To oferta skierowana do klientów, którzy potrzebują kompleksowej dokumentacji projektu – rysunków technicznych, poprzedzonych wizualizacjami. To opcja dla Inwestorów, którzy dysponują czasem do nadzorowania przebiegu prac oraz posiadają niezbędną wiedzę przy realizacji poszczególnych etapów branż.

2.Potrzebujesz tylko koncepcji? Taka opcja, pozwala na określenie układu funkcjonalnego wnętrza oraz stworzenie wizji estetycznej przestrzeni bez szczegółowych rysunków wykonawczych. Projekt przedstawiony jest w formie rzutu funkcjonalnego oraz wizualizacji 3D.

3.Chcesz współpracować z moją pracownią on-line? Oferta dla osób, które nie mogą spotykać się z projektantem np. ze względu na inna lokalizację. Na podstawie dostarczonej dokumentacji, przygotowywany jest projekt wg wytycznych inwestora.

4.Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie/lokal w dobrej cenie? Oferujemy pomoc w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży lub do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest podniesienie wartości nieruchomości, a w konsekwencji zainteresowanie jak największej liczby klientów. Nasze doradztwo w formie zmian aranżacyjnych, zagwarantuje przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę.

5.Szukasz inspiracji i dobrych sklepów z wyposażeniem wnętrz? Opcja, która daje klientowi możliwość jednorazowego spotkania, na którym projektant dzieli się wiedzą branżową, podpowiada najlepsze rozwiązania z zakresu funkcjonalności i estetyki. Polecamy materiały wykończeniowe, dobre adresy przydatne przy urządzaniu wnętrz oraz kontakty do sprawdzonych wykonawców.

Serdecznie zapraszam do współpracy!