Raca Architekci

Od lat zajmujemy się projektowaniem w możliwie najszerszym zakresie, zaczynając od dużej skali- architektury poprzez wnętrza, grafikę, design, dochodząc do malarstwa i rysunku. W każdym projekcie staramy się łączyć ze sobą te dziedziny, aby to co powstaje było ciekawe i inspirujące dla innych. Staramy się być otwarci na pomysły i na ludzi. Inspiracji szukamy wszędzie, bo tak naprawdę dobre pomysły czają się w nawet w pojedynczych słowach. Zawsze pracujemy w zespole składającym się z projektantów z różnych dziedzin. Inspirujemy się nawzajem i wymieniamy pomysłami.

Po burzliwych dyskusjach powstaje jednak coś unikatowego z czego jesteśmy dumni.