NAGI to synonim dobrego designu w którym każdy szczegół jest dobrze przemyślany, a całość tworzy funkcjonalną i piękną kompozycję. To powrót do korzeni wzornictwa, gdzie na etapie tworzenia na pierwszym planie jest funkcja przedmiotu przy jednoczesnej dbałości o estetykę. Rzeczy NAGI wykorzystują potencjał materiału, który wiernie oddaje swoją formę, kolor i fakturę. Szczerość jest tu najważniejsza – stal jest stalą,a drewno drewnem. Nie ma miejsca na udawanie i fałsz, dzięki czemu przedmioty NAGI są autentyczne i odrębne. NAGI to meble, które cieszą kształtem i kolorem, ale także jakością i wygodą. Każdy z nich to efekt potrzeby tworzenia i chęci kreowania przestrzeni w sposób przemyślany i nieprzypadkowy. Tak, aby na każdym kroku spotykać się z tym co wyjątkowe.