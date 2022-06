Interior Design Photography Monika Filipiuk

Profesjonalne studio fotografii wnętrz i architektury. Oferujemy pełen zakres usług związanych z fotografią i stylizacją wnętrz. Współpracujemy z większością magazynów wnętrzarskich w Polsce, na łamach których publikowane są sesje naszego autorstwa.

Zapraszamy do współpracy projektantów wnętrz, deweloperów oraz wszystkich zainteresowanych fotografią wnętrz i architektury.

Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie, poparte wieloletnim doświadczeniem (w tym pracą etatową w wydawnictwie na stanowisku kierownika Działu Fotografii i Architektury). Dysponujemy profesjonalnym sprzętem fotograficznym i oświetleniowym najwyższej klasy.

Professional interior design photogpraphy studio. We offer full range of service including photography and stylization. We cooperate with the most of polish interior magazines, where we publish our photo sessions.

We're inviting interior designers, developers and the others to cooperate. We guarantee higl level of service, underwriting years of experience (including executive position in publishing house in dept of photography and architecture). We disposing top clas proffesional photographic and flash study equipment