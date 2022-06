Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – meble pokojowe

Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej to miejsce, które zrzesza ponad 280 mniejszych i większych zakładów rzemieślniczych wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach. Zakłady rzemieślnicze wykonują różnego przeznaczenia i w rozmaitych stylach meble na każdy wymiar. We wszystkich warsztatach wykorzystywane są najnowsze technologie, dzięki czemu nawet najbardziej wymagający klienci będą zadowoleni z naszych mebli. W ofercie pracowni znajdziecie meble pokojowe, kuchenne, łazienkowe, tapicerowane, wypoczynkowe, sypialniane, młodzieżowe, do jadalni, do salonu. Wszystkie meble dostępne są w różnych kombinacjach. Zapraszamy.