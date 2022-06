RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

RS STUDIO PROJEKTOWE, autorską pracownię projektowania wnętrz, założyłem

w 1999 roku. W 1994 roku ukończyłem Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, byłem także studentem The Faculty of Architecture, University of Detroit. Od 1992 roku byłem współpracownikiem Zakładu Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerowo na Wydziale Architektury PW. Przez 5 lat zajmowałem się scenografią i oprawą wizualną programów telewizyjnych w dziale Technik Komputerowych TVP S.A.

Na przestrzeni ostatnich 12 lat projektowałem wnętrza podwarszawskich rezydencji oraz liczne warszawskie apartamenty mieszkalne. W wyniku mojej pracy wiele starszych budynków zostało gruntownie zmodernizowanych i wróciło do dawnej świetności. Projektowałem wnętrza sklepów, biur, salonów fryzjerskich i SPA, a także pubów i restauracji. Według moich projektów powstały także flagowe salony wystawiennicze firmy kamieniarskiej oraz firmy stolarskiej.

Ważną dziedzinę mojej działalności stanowi projektowanie mebli, które jest poparte gruntowną wiedzą o pracy w stolarniach, zakładach kamieniarskich i ślusarskich.

Doświadczenie w nadzorowaniu realizacji projektów zdobyłem współpracując zarówno z wiodącymi firmami na rynku, jak i klientami indywidualnymi. Nieustannie pracuję nad rozwojem swoich umiejętności, obserwuję światowe trendy i staram się kreatywnie wykorzystywać tę wiedzę w swoich realizacjach.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z efektami mojej pracy na stronach internetowych RS Studio Projektowe.