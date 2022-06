RedCubeDesign

Projektowanie własnego domu jest jak spełnianie pięknego marzenia. To moment, w którym na nowo odkrywamy samych siebie. Własne potrzeby, aspiracje, upodobania. Jednak marzeniom warto nadawać realny kształt. Aranżacje wnętrz muszą być funkcjonalne, stanowić oryginalną kompozycję stylów, tworzyć komfort dnia codziennego. Moją pracę zaczynam od rozmowy. Słucham, obserwuję i poznaję. Łączę marzenia z własnym doświadczeniem i nowoczesną estetyką. Do każdej przestrzeni poszukuję indywidualnego klucza. Otwieram się na wyzwania. Inspiruje mnie zarówno Wrocław, jak i najodleglejsze zakątki świata. Docieram do najnowszych trendów, odkurzam klasykę, dbam o ponadczasowe detale. Moim najważniejszym zadaniem jest wypełnianie przestrzeni harmonią i osobowościami przyszłych mieszkańców.

Jestem architektem wnętrz… Towarzyszę spełnianiu marzeń!

Krystyna Dziewanowska