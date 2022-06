Nowak i Nowak Architekci

4 pomysły na drewniany dom jak z filmu!

Jeżeli na chwile zamknęlibyście oczy i pomyśleli o pierwszej rzeczy, która przychodzi Wam do głowy, kiedy słyszycie hasło uroczy dom, co by to było? Część z Was na pewno mogłaby powiedzieć, że jest to małe rodzinne gniazdko z palą…

Czytaj więcej