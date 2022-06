STYLHEN– meble maksymalnie spersonalizowane!

Mamy przyjemność zaprezentować Wam markę, która postawiła na maksymalną swobodę twórczą swoich klientów. Wszystkie produkty z oferty marki STYLHEN mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb i upodobań. Co to oznacza w praktyce?

Możliwość zaprojektowania przez Was mebla szytego na miarę! Mieliście kiedyś taką sytuację, kiedy szukając sofy czy stołu znaleźliście egzemplarz niemalże idealny, jednak jeden z jego parametrów dyskwalifikował całość? Mógł to być np. zbyt duży wymiar, zbyt mała wysokość albo po prostu zły odcień. Dzięki nam ten problem już nigdy się nie powtórzy!

Manufaktura STYLHEN daje Wam zupełnie nowe możliwości. Nasze meble tapicerowane mogą być praktycznie dowolnie modyfikowane pod względem rozmiaru, koloru, użytych materiałów i wiele więcej. Jeśli to dla Was wciąż za mało, możecie zaprojektować własny mebel od podstaw! Jedyne ograniczenie to prawa fizyki.

Jeśli chodzi o stoły i stoliki kawowe, ich blaty wykonujemy z różnych gatunków litego drewna, które możemy dowolnie wybarwić oraz z płyt MDF, malowanych w kolorach palety RAL lub barwionych zgodnie z dostarczoną przez klienta próbką koloru. Tym, którzy cenią niepowtarzalny design oferujemy również możliwość frezowania blatów w dowolne wzory.

Rewolucja? Tak – i Wy też możecie wziąć w niej udział!