Jacek Tryc-wnętrza

9 pomysłów na niepowtarzalną ścianę w kuchni

W jaki sposób ożywić kuchnię i ukazać światu, że należy do nas i tylko do nas? To pytanie zadaje sobie od czasu do czasu każdy z nas, a już na pewno wszyscy ci, którzy akurat przystępują do remontu domu, nabyli posiadłość na rynku…

