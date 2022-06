Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe NUTA Krzysztof Rykała

Nuta Producent Mebli Ogrodowych jest firmą z wieloletnim doświadczeniem działającą w branży stolarskiej. Pracujemy z pasją wkładając w proces produkcji całą swoją wiedzę i energię. Dlatego możemy się cieszyć wspaniałymi efektami oraz zadowoleniem klientów.

Dlaczego my? Ponieważ każdy nasz projekt jest inny. Otrzymasz wyrób rzemieślniczy, który będzie się odróżniał od wszystkich innych. Będzie miał swój indywidualny i niepowtarzalny charakter. Będzie miał również ponadczasowy styl, który nigdy nie wyjdzie z mody, tak jak nigdy z mody nie wyjdą produkty drewniane. Są one tak wytrzymałe, że towarzyszą przez lata wielu pokoleniom. Co wykonujemy? domki drewniane altany ogrodowe kryte strzechą, deską bądź gontem bitumicznym grillo-wędzarnie wiaty garażowe drewniane tarasy drewniane meble ogrodowe