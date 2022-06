SCOPE interior design Piotr Skorupa to studio zajmujące się projektowaniem wnętrz przestrzeni komercyjnych/publicznych i prywatnych działające głównie na terenie Warszawy i Radomia z możliwością dojazdu w promieniu 200km lub do ustalenia (warunkowane jest to rodzajem zlecenia). Estetyka przestrzeni otaczającej człowieka, niebanalne rozwiązania, funkcjonalność oraz design stanowią wyzwania, wobec których staję z otwartością, pasją i radością. Projektuję wnętrza zarówno prywatne jak i komercyjne.

Zakres usług:

-doradztwo w zakresie komponowania przestrzeni,

-projekty indywidualne i dopasowane do potrzeb klienta/inwestora

-koncepcje wnętrz/elewacji,

-projekty kompleksowe wnętrz mieszkalnych i komercyjnych/publicznych

-aranżacje wnętrz

Krótko o mnie: Piotr Skorupa- mgr. sztuki w dziedzinie architektury wnętrz, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych (2016) w Warszawie oraz Liceum Plastycznego im. J. Brandta w Radomiu (2011) . Poza pracą pasjonat podróży, rysunku i malarstwa, historii sztuki architektury (szczególnie polskiej), wnikliwy obserwator przestrzeni (także miejskiej) i jej estetyki. Na doświadczenie założyciela strony i działalności składają się projekty studyjne/prace naukowe, liczne koncepcje architektoniczne, praktyki w pracowni ANTA architekci w Częstochowie oraz współpraca z pracownią projektowania wnętrz AE design studio.