Właścicielem marki Transforms Smart Beds jest firma Abar, działająca na rynku od roku 1993. Firma powstała w odpowiedzi na popyt w zakresie sprzedaży mebli oraz poszukiwaniu nowoczesnego designu.

Kiełkująca wówczas branża meblowa w Polsce stawiała dopiero pierwsze kroki, ale my już wtedy wiedzieliśmy, że popyt na elementy wystroju wnętrz będzie rósł, a Polacy, znudzeni ujednoliconym stylem, będą rozglądać się za innowacjami. Postanowiliśmy więc przywieźć do Polski to, co najlepsze. Włoskie inspiracje Tak trafiliśmy na rynek włoski, przyglądając się uważnie niecodziennemu designowi, pięknym wykończeniom, poznając świetną jakość wykorzystywanych tam surowców i zgłębiając tajniki niezwykłych rozwiązań technologicznych, przenoszących produkcję mebli na zupełnie nowy poziom, tworzyliśmy koncept własnej kolekcji. Włosi słyną nie tylko z bezkompromisowej jakości. Tamtejsze salony meblowe przepełnione są czystym pięknem – nowoczesność, trendy ze światowych katalogów, kreowanie mody, a wszystko ograniczone wyłącznie wyobraźnią. Perfekcji dopełniają doskonałe technologie, gwarantujące trwałość. Meble do małych mieszkań – projektujemy na specjalne potrzeby Poszukując swojego miejsca w branży, chcieliśmy dać naszym klientom coś unikalnego. Postawiliśmy na meble, które zachowując pełną funkcjonalność, zajmują wyjątkowo mało miejsca. Meble do małych pomieszczeń dają niezwykłe możliwości aranżacyjne i pozwalają maksymalnie wykorzystać każdą dostępną przestrzeń. Tworzone w naszych pracowniach – łóżka chowane, półko tapczany, łóżka z biurkiem czy łóżka w szafie – to absolutne hity w dziedzinie nowoczesnego projektowania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, urządzanie mieszkania staje się proste i przyjemne – w niewielkich przestrzeniach można zadbać o wszystkie potrzeby, natomiast większe metraże, dzięki zastosowaniu naszych technologii, pozostają zgrabnie przestronne. U nas bez trudu wybierzesz meble do kawalerki, urządzając ją stylowo i ze smakiem. W poszukiwaniu bezkompromisowego piękna Ucząc się od najlepszych, zdobyliśmy wiedzę jak odnajdywać piękno. Jak projektować kolejne meble tak, żeby oprócz niezliczonych walorów funkcjonalnych, cieszyły oko i przyciągały spojrzenia. Każdy produkt z naszej oferty jest dopracowany w najdrobniejszych detalach – stworzyliśmy zespół, który uzupełnia się kompetencjami. Inżynierowie, opracowują unikalne rozwiązania w służbie wygodzie, technologowie dobierają wysokiej jakości surowce, a designerzy trzymają rękę na pulsie, dbając o to, aby każdy model odzwierciedlał potrzeby nowoczesnego rynku, stawiającego na to, co najpiękniejsze. Doświadczenie owocujące doskonałością Na rynku włoskim nauczyliśmy się tego, co najlepsze. A 25 lat pracy w branży, to mnóstwo czasu na doskonalenie warsztatu. W naszym przypadku doświadczenie nie jest tylko pustym frazesem. Każdy dzień to nowe wyzwania. Nie zatrzymujemy się nawet na chwilę w poszukiwaniu jeszcze ciekawszych i bardziej zaskakujących rozwiązań do waszych domów.

WSPÓŁPRACA HANDLOWA Zapraszamy do współpracy firmy deweloperskie, dostawców z rynku HoReCa, architektów i projektantów wnętrz. Proponujemy współpracę opartą na rzetelnych zasadach biznesowych oraz pełną pomoc techniczną.