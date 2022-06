81 – bo... Stan wojenny. Kartki na mięso i wędliny.

Premiera filmu „MIŚ”. Zostaje wyprodukowany 1.000.000 maluch. Zamach na papieża. Wystartowało MTV. Pierwszy osobisty PC. itd.

WAW – bo… żyjemy i pracujemy w mieście w którym się urodziliśmy

PL – bo.. jesteśmy dumni że jesteśmy z Polski

Projekt to przede wszystkim idea. Wszystkie rozwiązania muszą być przemyślane i uzasadnione. Dlatego od samego początku pracy uważnie słuchamy, jakie są potrzeby inwestora, by dostosować projekt do jego oczekiwań. Na koniec dorzucamy coś od siebie. Nazywamy to szczyptą szaleństwa.

Podczas gdy większość architektów najbardziej lubi pierwszy, koncepcyjny etap projektu, dla nas najprzyjemniejszy jest nadzór. Bo na budowie realizują się marzenia naszych klientów, które nam również stają się przecież bliskie. Jesteśmy ambitni. Nie chcemy kopiować cudzych rozwiązań, ale staramy się polegać na własnym wyczuciu. Nie zaproponujemy niczego, co kłóciłoby się z naszym poczuciem estetyki. Łamiemy stereotypy i przekonujemy inwestorów do śmiałych rozwiązań.