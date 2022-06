OK PROJEKT

O.K Projekt to rodzinna firma założona przez architektów, którzy od 10 lat budują swoje doświadczenie projektując i realizując kolejne inwestycje. Obecnie łączymy wiedzę, którą każdy z nas zdobył niezależnie pracując w najlepszych, renomowanych biurach projektowych. Współpracujemy z szerokim gronem klientów, czego rezultatem są projekty różnych typów i skal. Od aranżacji wnętrz po rezydencje jednorodzinne, wnętrza biurowe oraz budynki komercyjne. Nasze projekty charakteryzuje kreatywność, racjonalność oraz logika. Firma dąży do tworzenia architektury godnej uwagi, jednocześnie wpisującej się w obecne trendy i zachowującej unikalny charakter aspiracji klienta.

Dążymy do zapewnienia opieki nad każdym projektem od chwili postawienia pierwszej kreski do oddania realizacji do użytku. To dlatego uważamy, że jedyną właściwa drogą jest zawiązanie współpracy z klientem również w zakresie nadzoru wykonawczego. Bez niego efekt naszej pracy może nie spełnić oczekiwanych wymagań, które są najwyższą wartością w naszej firmie.