My Label to manufaktura, w której powstają ręcznie tworzone elementy wystroju wnętrz inspirowane naturą i skandynawskim wzornictwem. Nasze projekty to wypadkowa prostoty, wykorzystania naturalnych materiałów oraz wrodzonego talentu do rzemiosła.

Tworzymy w Polsce, z polskich materiałów.

W ofercie naszej marki znajdziecie ręcznie robione meble w skandynawskim stylu. Drewniane półki w kształcie domków mogą stać się biblioteczką czy domkiem dla lalek. Mniejsze - wiszące udźwigną cenne dziecięce kolekcje lub bibeloty w salonie.

Niebanalne wzory pościeli dziecięcej z polskiej bawełny czy kolorowe, tiulowe pompony to nieinwazyjny sposób na zmianę aranżacji wnętrza.

Produkty My Label charakteryzuje wysoka jakość, zastosowanie nietoksycznych, atestowanych materiałów oraz dbałość o detale wykończenia. Część oferty – np. łóżeczko można indywidualnie dopasować do potrzeb klienta.

Naszą filozofią jest stworzenie dzieciom najprostszej bazy, po to by nie ograniczać ich kreatywności i inwencji w obawie o przeładowanie przestrzeni.