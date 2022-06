LUBOVKA Lighting Atelier to warszawska pracownia założona przez architekta Małgorzatę Kosmalę w 2013 roku. Projektujemy i ręcznie wykonujemy lampy w minimalistycznych, wyjątkowych i niespotykanych formach. Z zamiłowania do przedmiotów wyjątkowych oraz inspiracji modą powstała seria lamp - SPICK AND SPAN / JAK SPOD IGŁY.

Lampy są wyjątkowe – uszyte, mają proste, ponadczasowe formy. Wykonane z Tyveku, materiału przyszłości, który łączy w sobie zalety papieru, folii i tkaniny. Ten niezwykły materiał jest bardzo lekki, nietoksyczny, odporny na rozdarcie, wodę i temperaturę. Jest ekologiczny, w 100% podlega recyklingowi.

Nasze lampy są nie tylko ozdobą wnętrz, ale będąc przyjazne środowisku pozwolą spełnić wymagania wszystkich świadomych ekologicznie klientów.

Projektujemy również na zamówienie i wykonujemy z Tyveku zasłony okienne oraz prysznicowe.