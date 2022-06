Marka My Mug Company powstała w 2013 roku.

Początkowo skupiona jedynie na kubkach, narodziła się z potrzeby posiadania w domu oryginalnych i nietuzinkowych przedmiotów. Z biegiem czasu oferta My Mug rozszerzyła się o filiżanki, talerze oraz jeszcze więcej pięknych przedmiotów tworzonych w limitowanych egzemplarzach. Porcelana My Mug malowana jest ręcznie, dlatego nie znajdziecie dwóch identycznych egzemplarzy co sprawia, że każda sztuka jest unikatowa. W ofercie znajdują się również elementy wystroju wnętrz oraz ubioru i akcesoriów. Każdy element stworzony jest ręcznie, specjalnie dla WAS. Aby nasi Klienci mieli poczucie, że każdy zakupiony przedmiot powstał speclanie dla Nich.