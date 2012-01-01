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Projektanci i dekoratorzy wnętrz w Kraków
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    • Kuchnia z jadalnią w zimowym anturażu, Akuratnie Akuratnie Minimalistyczny korytarz, przedpokój i schody
    Kuchnia z jadalnią w zimowym anturażu, Akuratnie Akuratnie Skandynawska jadalnia
    Kuchnia z jadalnią w zimowym anturażu, Akuratnie Akuratnie Minimalistyczna jadalnia
    +2
    Kuchnia z jadalnią w zimowym anturażu
    Betonowa Łazienka, Akuratnie Akuratnie Industrialna łazienka
    Betonowa Łazienka, Akuratnie Akuratnie Minimalistyczna łazienka
    Betonowa Łazienka, Akuratnie Akuratnie Minimalistyczna łazienka
    +13
    Betonowa Łazienka
    Bukiet Biało-zielony, Akuratnie Akuratnie
    Bukiet Biało-zielony, Akuratnie Akuratnie
    Bukiet Biało-zielony, Akuratnie Akuratnie
    +1
    Bukiet Biało-zielony
    Bukiet biało-różowy, Akuratnie Akuratnie
    Bukiet biało-różowy, Akuratnie Akuratnie
    Bukiet biało-różowy
    Bukiet na wiosnę, Akuratnie Akuratnie
    Bukiet na wiosnę, Akuratnie Akuratnie
    Bukiet na wiosnę
    Dekoracja - Ślub 1, Akuratnie Akuratnie
    Dekoracja - Ślub 1, Akuratnie Akuratnie
    Dekoracja - Ślub 1, Akuratnie Akuratnie
    +2
    Dekoracja - Ślub 1
    Pokaż wszystkie projekty: 15

    Dwie dziewczyny, jeden chłopak, całkiem różni, a jednak zgrana paczka.  Jesteśmy trójką fajnych ludzi. Razem tworzymy akuratnie – kreujemy przestrzeń, aranżujemy krajobraz, działamy we wnętrzach, projektujemy graficzne elementy nas otaczające.

    Dla Was tworzymy piękno.

    Obszary usług
    Kraków
    Nagrody i wyróżnienia
    • - III MIEJSCE W KONKURSIE „REINKARNACJA PRZEDMIOTU” W RAMACH ECO FASION WEEK ZA LAMPĘ BUBBLEBLAST
    • - ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE OBLICZA WODY NA PROJEKT MAKIETY
    • - LAUREAT SONDY PROJEKT ROKU 2012 ORGANIZOWANEJ PRZEZ WWW.ARCHITEKTURAKRAJOBRAZU.INFO
    • - WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA PROJEKT MIEJSCA DO KREATYWNEJ PRACY ORGANIZOWANEGO PRZEZ MAGAZYN OFFICE
    • - II MIEJSCE W KONKURSIE W RAMACH WARSZTATÓW ALTERNATYWNEJ AKADEMII ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
    • - WYSTAWA WYRÓŻNIONYCH PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH PARKU DUCHACKIEGO W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
    • - I MIEJSCE W KONKURSIE NA LOGOTYP KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE
    • - II MIEJSCE W “KONKURSIE NA PROJEKT ZABAWKI Z PASJA” ORGANIZOWANY PRZEZ MUZEUM PALAC W WILANOWIE (WSPÓLAUTORSTWO)
    • - WYRÓZNIENIE W KONKURSIE “PRZYWRÓC DAWNY BLASK – KONKURS NA PROJEKT ZYWEJ SCIANY” (WSPÓŁAUTOR)
    • - ZWYCIESTWO W KONKURSIE “OGRÓD ZA 10,-” NA FESTIWALU OGRODÓW TYMCZASOWYCH, ZAKONCZONY REALIZACJA
    • - WYRÓZNIENIE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA BUDYNKÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE PRZY UL. BALICKIEJ
    • Pokaż wszystko 28 nagrody i wyróżnienia
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