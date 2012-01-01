Dwie dziewczyny, jeden chłopak, całkiem różni, a jednak zgrana paczka. Jesteśmy trójką fajnych ludzi. Razem tworzymy akuratnie – kreujemy przestrzeń, aranżujemy krajobraz, działamy we wnętrzach, projektujemy graficzne elementy nas otaczające.
Dla Was tworzymy piękno.
- Obszary usług
- Kraków
- Nagrody i wyróżnienia
- - III MIEJSCE W KONKURSIE „REINKARNACJA PRZEDMIOTU” W RAMACH ECO FASION WEEK ZA LAMPĘ BUBBLEBLAST
- - ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE OBLICZA WODY NA PROJEKT MAKIETY
- - LAUREAT SONDY PROJEKT ROKU 2012 ORGANIZOWANEJ PRZEZ WWW.ARCHITEKTURAKRAJOBRAZU.INFO
- - WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA PROJEKT MIEJSCA DO KREATYWNEJ PRACY ORGANIZOWANEGO PRZEZ MAGAZYN OFFICE
- - II MIEJSCE W KONKURSIE W RAMACH WARSZTATÓW ALTERNATYWNEJ AKADEMII ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
- - WYSTAWA WYRÓŻNIONYCH PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH PARKU DUCHACKIEGO W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
- - I MIEJSCE W KONKURSIE NA LOGOTYP KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE
- - II MIEJSCE W “KONKURSIE NA PROJEKT ZABAWKI Z PASJA” ORGANIZOWANY PRZEZ MUZEUM PALAC W WILANOWIE (WSPÓLAUTORSTWO)
- - WYRÓZNIENIE W KONKURSIE “PRZYWRÓC DAWNY BLASK – KONKURS NA PROJEKT ZYWEJ SCIANY” (WSPÓŁAUTOR)
- - ZWYCIESTWO W KONKURSIE “OGRÓD ZA 10,-” NA FESTIWALU OGRODÓW TYMCZASOWYCH, ZAKONCZONY REALIZACJA
- - WYRÓZNIENIE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA BUDYNKÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE PRZY UL. BALICKIEJ
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