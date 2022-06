Z prywatnych poszukiwań idealnego wnętrza do odpoczynku, a także z naszych wnętrzarskich fascynacji narodził się Toto Design. Rósł z naszymi potrzebami i zmieniał się dzięki zainteresowaniu naszych klientów. Z radością oferujemy polskich projektantów, jak również zagraniczne marki, których pomysły zaskakują jakością i świetnymi wzorami oraz innowacyjnością. Proponujemy produkty od tapet, dekoracji, mebli, lnianych rolet, oświetlenia oraz wyposażenia pokoi dziecięcych. A wszystko z miłości do prostoty i designu. Projektujemy i odświeżamy wnętrza z zaangażowaniem i sercem tak, aby powstała spójna koncepcja dla każdego wymagającego klienta. Poszukując najciekawszych rozwiązań tworzymy wnętrza z duszą. Wchodzimy w świat dziecięcej wrażliwości, by potem czarować naszą codzienność.

Toto Design poszukuje, projektuje i odkrywa piękne przedmioty dla domu i wnętrza, oferując proste, oryginalne i ponadczasowe produkty oraz dobrze skrojony design. Meble polskich projektantów łączą nowoczesne trendy wyposażenia wnętrz i zakorzenione w tradycji rzemiosło. Naszym celem było stworzenie miejsca, w którym każdy, znajdzie coś dla siebie. Dlatego prezentowana oferta produktów Toto Design zawiera meble z natury, nowoczesne oświetlenie i jasne, skandynawskie dodatki do wnętrz.

Powstał z myślą o Ludziach, którzy kochają w przedmiotach prostotę i funkcjonalność. Uwielbiamy styl skandynawski, podkochujemy się w bieli, a minimalizm to nasza druga miłość.

Inspirują nas również wnętrza naturalne w drewnie, lnie, bawełnianych dodatkach. Znajdziecie u nas przedmioty, które zachwycają i sprawiają, że Świat wokół staje się pozytywny.

Wszystkie przedmioty, które są dostępne w Toto Design, są przez nas starannie wybrane, wyselekcjonowane, a przede wszystkim sprawdzone.

Zapraszamy www.totodesign.pl