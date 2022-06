Autorska Pracownia Architektury Trojanowscy

Aranżacja wnętrz to nasza pasja. Kształtujemy własny styl, stawiamy na nowoczesność, minimalizm, funkcjonalność oraz jakość wykorzystywanych materiałów. Cenimy przejrzyste wnętrza, nieprzeciążone nadmiarem pomysłów i wizualnego zdobnictwa. Pracujemy według zasady mówiącej, że „coś wynika z czegoś”, dlatego każdy z naszych pomysłów jest przemyślany i uzasadniony. Jako projektanci wnętrz z wieloletnim doświadczeniem staramy się pracować w sposób nieszablonowy, jednocześnie oddając klientom aranżacje harmonijne z ich naturą i stylem życia. Tworzymy wnętrza prywatne i komercyjne, w których dobry smak spotyka się z walorami użytkowymi. Dysponujemy najnowszymi rozwiązaniami branżowymi i wykorzystujemy zaawansowane technologie. Jesteśmy licencjonowanym właścicielem fachowych narzędzi, takich jak CAD Decor Pro, ArchiCAD SE 2013 czy Artlantis R5, dzięki czemu nasze projekty wyglądają autentycznie i wyróżniają się szczególną dokładnością. Każdy architekt wnętrz powinien traktować klientów indywidualnie. Rozumiemy, że nasi odbiorcy mają swoje wizje oraz marzenia, które codziennie staramy się spełniać naszą pracą. Czerpiemy inspiracje nie tylko z aktualnych trendów, ale także otaczającego nas świata, składając na Państwa ręce klucze do kompletnych, skrojonych na miarę pomieszczeń. Jako projektanci wnętrz nie boimy się aranżacyjnych wyzwań. Prawdziwy architekt to osoba, dla której najbardziej wymagający projekt stanie się źródłem przyjemności, doświadczenia i osobistej satysfakcji. Dlatego swoim obszarem działania wykraczamy daleko poza Bydgoszcz, gromadząc zadowolonych klientów z całego kraju.