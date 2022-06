IN studio projektowania wnętrz

IN to autorskie studio specjalizujące się w projektowaniu wnętrz. Cenimy prostotę i minimalizm oraz kreatywne, niestandardowe rozwiązania. Do każdego projektu podchodzimy z zaangażowaniem i dbałością o szczegóły. Priorytetem jest dla nas zadowolenie naszych Klientów.

Podstawowym obszarem działań firmy jest projektowanie wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej. Projektujemy zarówno domy, apartamenty, mieszkania, biura, kawiarnie, sklepy, salony kosmetyczne jak również pojedyncze pomieszczenia, meble i przedmioty użytkowe. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Oferujemy projekty wnętrz dostępne w zróżnicowanym zakresie od koncepcyjnych po kompleksowe z nadzorem autorskim oraz możliwość zamówienia i realizacji projektu ''na odległość” za pośrednictwem internetu. Więcej informacji na temat naszej oferty oraz szczegółów dotyczących powstawania projektu znajduje się na naszej stronie internetowej in-studio.com.pl

Zapraszamy do współpracy:)