Wooden Story - Inspiracja przyszła do nas z lasu.

Już nasz Dziadek, Dziadek Borowy wiedział, że las daje radość. Nasza Firma istnieje od trzech pokoleń i tak naprawdę nikt nie pamięta, kiedy dokładnie heblowaliśmy pierwsze bale drewna. Wszyscy za to pamiętają rok 1969, kiedy to spod naszych rąk wyszły pierwsze drewniane zabawki…

Dziadek uwielbiał tworzyć nowe rzeczy, które dawały radość.

Jednak czasy się zmieniały. Wraz z nimi zmieniały się oczekiwania. Zapomnieliśmy o zabawkach i zajęliśmy się detalami do tworzenia mebli. Pięknymi detalami. Nie zmienił się tylko materiał. Drewno jest z nami od zawsze. Talent Dziadka i jego następców pozwolił nam na zdobywanie zagranicznych rynków i to z powodzeniem. Jednak wraz z upływem lat rosła w nas tęsknota… tęsknota za drewnianymi zabawkami.

Czasy się zmieniają... I znowu zabawki zagościły w naszej manufakturze ku radości naszej i dzieci.

Stworzyliśmy Wooden Story - krainę zabawek. Mówimy, że zabawki przyszły do nas z lasu, że jeszcze pachną drzewem i słychać w nich szum wiatru buszującego w liściach lub igłach. Dziadek Borowy, bo na nazwisko mamy Borowy mówił prawdę: „tworzenie dla dzieci daje radość również dorosłym”. Wiemy to bardzo dobrze. Stworzyliśmy Wooden Story z miłości do natury i dla szczęścia dzieci.