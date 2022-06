Bioarchitektura – Ogrody, Krajobraz, Zieleń we wnętrzach

BioArchitektura, to projektowanie i wykonanie terenów zieleni, #ogrody przydomowe, parki, zieleń osiedlowa, aranżacje roślinne we wnętrzach i w ogrodach zimowych.

BioArchitektura, to kompleksowe działanie: od projektu, poprzez kształtowanie terenu, nawadnianie, (jeśli trzeba również odwodnienia i drenaże), nawierzchnie, budowa małej architektury ogrodowej, tarasy drewniane, nasadzenia roślin po zakładanie trawników, oświetlenie ogrodowe i pielęgnacja ogrodów stworzonych przez nas i wykonanych przez innych.

Ale BioArchitektura, to przede wszystkim nowatorskie podejście do tematu Architektury Krajobrazu i entuzjazm. Nie chcemy utracić pasji, jaką jest dla nas nasza praca, dlatego naszego Klienta traktujemy, jak przyjaciela, stawiającego przed nami co raz to nowe wyzwania, którym my próbujemy sprostać zgłębiając nowoczesne technologie, proekologiczne rozwiązania, wyszukując artystyczne detale. Nie poprzestajemy na oferowaniu powierzchownych prac, utartych schematów i standardowych rozwiązań. Nasz zespół to zbiór wielu niekonwencjonalnych pomysłów i doświadczenia. Wciąż chcemy być lepsi, poszukujemy nowości i aktualnych trendów. Chcemy sprawić abyście i Wy poczuli, że w Architekturę Krajobrazu i w Ekologię warto inwestować, że warto cieszyć się Naturą i Designem, dlatego namawiamy na realizowanie Waszych marzeń, zwariowanych pomysłów, nieschematyczne podejście do Zieleni i radowanie się z korzystania z niej J