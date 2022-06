Kornik Vintage Industrial Furniture

Kornik to rodzinna firma, której podstawą jest pasja do stolarstwa i umiłowanie drewna.

Prawdziwą przyjemność sprawia nam obserwowanie, jak z surowych elementów powstają rzeczy zarówno piękne jak i użytkowe. Tworzymy meble bardzo proste w swej formie, co czyni je ponadczasowymi i daje możliwość wykonywania niezliczonej ilości aranżacji z ich wykorzystaniem. Pragniemy, aby w państwa ręce trafiały tylko solidne i starannie przygotowane meble, dlatego do produkcji używamy wyłącznie wysokiej klasy stali oraz drewna.