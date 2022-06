Sklep ogrodniczy online – HappyGreen

HAPPY GREEN to rodzinna firma ogrodnicza zajmująca się detaliczną oraz hurtową sprzedażą roślin, także przez Internet, oraz usługami w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. W asortymencie sklepu znajdują się uprawiane w szkółce firmy byliny: m.in. skalne, zadarniające, ozdobne z liścia, kwitnące oraz trawy, a także wysokiej jakości sadzonki pnączy, drzew oraz krzewów ozdobnych i owocowych a także artykuły niezbędne do ich uprawy. Duży asortyment umożliwia wybór roślin na różne stanowiska: słoneczne, zacienione, suche, wilgotne. Firma oferuje również usługi ogrodnicze - specjalizuje się w aranżowaniu małych przestrzeni, m.in.: balkonów, ogrodów zimowych oraz przydomowych, a także zajmuje się produkcją i montażem modułów ogrodów wertykalnych i zielonych dachów. Stacjonarny oddział Centrum Ogrodniczego HAPPY GREEN znajduje się w Ulesiu, w województwie śląskim. Oferta HAPPY GREEN skierowana jest do klientów indywidualnych oraz biznesowych z całej Polski.