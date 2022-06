Płytki Orientu

Nasza marka powstała z miłości do pięknych i funkcjonalnych wnętrz.

Fascynują nas klimaty gorącego południa, którego dawny styl przenosimy do współczesnych wnętrz. Cenimy sobie unikalne i oryginalne produkty, które nadają niepowtarzalną estetykę mieszkaniu, dlatego naszym klientom oferujemy ręcznie wytwarzane: cementowe płytki podłogowe, prawdziwe płytki marokańskie, mozaiki, patchwork. Produkcja płytek cementowych to dla nas forma niezwykłej sztuki, przekazywanej z pokolenia na pokolenia. Płytki marokańskie wytwarzamy ręcznie z niezwykłą pieczołowitością i zaangażowaniem.

Dodatkowo oferujemy doradztwo w zakresie doboru wzorów i kolorów do poszczególnych wnętrz, aby uzyskać oryginalny wygląd i wspaniały orientalny styl w Państwa domach. Dobieramy także odpowiednie produkty do kompletnej pielęgnacji płytek: od czyszczenia do konserwacji i pielęgnacji. Zapraszamy do współpracy architektów wnętrz, blogerów oraz sieci sklepów.

Wszystkie oferowane przez nas produkty dostępne są w naszym salonie, w Bielsku-Białej. Zachęcamy do odwiedzenia naszego salonu, gdzie na żywo można się przekonać jak pięknie cementowe i marokańskie płytki wyglądają w różnych aranżacjach