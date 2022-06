KODY Wnętrza Natalia Kowalska-Dygas

KODY Wnętrza Design & Concept Store oferuje designerskie produkty z zakresu dekoracji i wykończenia wnętrz m.in. oświetlenie, wyposażenie wnętrz (meble, regały, komody itp.) i dekoracji wnętrz.

Naszą ideą jest zaprezentowanie i udostępnienie na polskim rynku produktów odzwierciedlających najnowsze trendy we wzornictwie i projektowaniu wnętrz indywidualnych i komercyjnych. Chcemy naszą ofertą inspirować do tworzenia nietuzinkowych wnętrz. Zwrócić większą uwagę na lampy, które pełnią nie tylko funkcję oświetlenia w naszym otoczeniu, ale także stanowią bardzo istotny element dekoracyjny. Współpracujemy z producentami zarówno z Europy jak i innych zakątków świata. Nasi stali partnerzy to Muuto, Slamp, Xcellent, Northern Lighting, Artecnica, Tom Rossau, Petit Friture, Calabaz oraz wielu innych. Posiadamy szeroką gamę produktów w stałej ofercie, ale mamy także bogatą ofertę produktów dostępnych na zamówienie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zarażania innych ideą niebanalnego oświetlenia i wyposażenia we wnętrzach.