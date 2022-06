Pracownia StyLova zajmuje się tworzeniem niebanalnych i wyjątkowych elementów wyposażenia wnętrz. Projekty Pracowni to połączenie oryginalnego stylu i artystycznego rzemiosła z surowością materiałów takich jak lina jutowa, drewno czy metal. Każdy przedmiot powstał na bazie autorskiego projektu i został ręcznie wykonany, co czyni go całkowicie niepowtarzalnym. Często inspiracją i bazą są dla nas rzeczy, których pierwotne zastosowanie jest dalece różne od tego, jakie znajdują w finalnych projektach. Staramy się nadać zwykłym rzeczom niezwykły , zupełnie nowy charakter i w ten sposób przemycić do nich trochę duszy.