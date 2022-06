Wetro.pl Olga Podolecka

DEKOSIGN TO SŁOWA...

...A słowa mają moc zmieniania naszych uczuć.

Wyrażamy nimi emocje, ambicje, charaktery. Potrafią rozbudzić motywację, dodać nowych sił, otworzyć oczy na nasze duże możliwości. Wielcy mówcy porywają nimi tłumy! Słowa...

Kiedy urządzamy wnętrze domu, chcemy by można było z niego wyczytać to co dla nas najważniejsze. Chcemy czerpać z niego silę. DEKOSIGN to dekoracje ścienne. Słowa, które mogą na co dzień zmieniać twój świat. Dzisiaj przedstaw z nami swoją osobowość, pasję, miłość. Przekujemy twoją największą inspirację w wyjątkowy napis ścienny DEKOSIGN. Dekorację, jaka każdego dnia przypomni o tym co Cię motywuje, co rozbudza w tobie emocje.

Dekoracyjne napisy na ścianę DEKOSIGN produkowane są w Krakowie. Wykonane ze spienionego PCV o grubości 6 mm (efekt 3D). Mocowane bardzo łatwo na specjalnej taśmie piankowej dwustronnej (taśma w zestawie). Dowiedz się więcej na www.dekosign.pl