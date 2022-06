COZYDOTS to marka specjalizująca się w aranżacji dziecięcych pokoi oraz pracownia krawiecka spełniająca indywidualne zlecenia.

Zespół Cozydots tworzą ludzie z pasją, doświadczeniem i poczuciem piękna - głównie kobiety ;) Nasze produkty z powodzeniem podbijają zachodnie rynki. Zdobyliśmy zaufanie rodziców w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i wielu innych, wciąż poszerzając grono zadowolonych klientów. W naszych artykułach używamy certyfikowanych tkanin o niebanalnym wzornictwie. Staramy się stale poszerzać asortyment oraz podnosić funkcjonalność naszych produktów. Istotne jest dla nas dbanie o środowisko przyrodnicze - nasza pracownia korzysta jedynie z odnawialnych źródeł energii takich jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Od kilku lat realizujemy wizję przyjaznej firmy i zostało to docenione przez setki zadowolonych Klientów. U nas znajdziesz wszystko co potrzebne do urządzenia pokoju dziecięcego: indiańskie namiotypufypoduchypościel i prześcieradłaochraniaczezasłonynarzutykosze na zabawkimaty do zabawydekoracje - girlandyoraz wyprawki niemowlęce i przedszkolne. Chętnie szyjemy również dla dorosłych :) Jako pracownia realizowaliśmy zamówienia do hoteli, restauracji, przedszkoli oraz firm motoryzacyjnych. Przyjmujemy pojedyńcze jak i kompleksowe zlecenia.

Serdecznie zapraszamy Kasia & Karolina COZYDOTS