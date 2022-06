Firma UNICAT GARDEN zajmuje się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz terenów zieleni. Projektujemy i realizujemy unikatowe aranżacje zarówno dla osób prywatnych i publicznych. Zajmujemy się również aranżacją wnętrz zielenią.

Wykonujemy opracowania projektowe koncepcyjne i szczegółowe dotyczące zieleni i elementów architektury ogrodowej oraz elementów dekoracyjnych zarówno do ogrodów jak i wnętrz. Projektując poszukujemy harmonii, piękna i estetyki. Dbamy o to, aby projektowana przestrzeń była integralną częścią najbliższego otoczenia, podkreślając jego walory i w pełni oddając niepowtarzalny charakter projektowanego miejsca.

Realizujemy prace związane z założeniem i pielęgnacją ogrodów oraz elementów architektury ogrodowej. Preferujemy nowatorskie rozwiązania w dziedzinie architektury krajobrazu, dbając o stronę artystyczno-wizualną, sięgamy po najnowsze technologie i materiały. Podczas realizacji szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych usług.