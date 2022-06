Tailormade Furniture

Jeśli poszukujesz wyjątkowych i niepowtarzalnych mebli stylizowanych na palety lub drewnianych, które pokażą Twoją osobowość, zapraszam do Tailormade. Projektuję stoliki kawowe, biurka, ławy, sofy, łóżka i inne meble z naturalnych materiałów w pojedynczych sztukach, dopasowane wzorem, kolorystyką i wielkością do Twoich preferencji.

Jeżeli masz dość sztampy, masowej produkcji i oglądania tych samych mebli w każdym wnętrzu – jesteś we właściwym miejscu. Każdy mebel Tailormade powstaje bowiem wspólnie z klientem – razem wybieramy odpowiedni kolor, wzór i charakterystykę mebla tak, by idealnie pasował do stylu wnętrza i dodał mu osobowości.

Meble Tailormade to:

- wysoka jakość wykonania - wszystkie materiały, począwszy od impregnatów i farb, poprzez elementy wykończenia takie jak blacha, płótno ekologiczne, szkło czy kółka są najwyższej jakości

- niepowtarzalny styl - każdy mebel jest charakterystyczny i niepowtarzalny, to pojedyncza sztuka zaprojektowana specjalnie dla Ciebie

- 100% ekologii - wszystkie materiały użyte do produkcji mebli są naturalne i powstały z troską o środowisko

- współczesny design - ciekawy, niesztampowy, oryginalny

Każdy mój mebel to przedmiot z duszą, posiadający swój niepowtarzalny styl i charakter. Ilość kombinacji jest nieograniczona, a sam proces powstawania mebla daje ogromną satysfakcję. Zadzwoń do mnie lub napisz, zobaczysz jak ciekawy mebel mogę zaprojektować tylko dla Ciebie!