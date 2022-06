Tailormade

Pragnę, by w projektowanych przeze mnie wnętrzach każdy czuł się wyjątkowo i z przyjemnością spędzał czas. Obcy mi jest chłodny i sterylny charakter pomieszczeń, w których nikt nie mieszka. Każde wnętrze zawiera bowiem cząstkę swojego właściciela, jest przedłużeniem jego osobowości. Podchodzę do procesu projektowania przestrzeni bardzo poważnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, kto będzie w niej mieszkał i jakie ma potrzeby.

Projektowanie i dekorowanie wnętrz zawsze było moją pasją. Dla niej zrezygnowałam z pracy w korporacji i po 12 latach odważyłam się na totalną zmianę w swoim życiu. Tworzenie przestrzeni dla innych jest bowiem tym, co daje mi prawdziwą satysfakcję.

Czerpię z klimatów retro oraz prowansalskich, mieszając je z tym, co dobre w nowoczesnych trendach. Bliski mi jest też styl skandynawski oraz klimaty industrialno - loftowe. Staram się poruszać w tych stylistykach tak, by powstały wnętrza ciekawe, osobiste, niesztampowe.

Wnętrza, w których każdy czuje się wyjątkowo.