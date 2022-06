JT GRUPA to pracownia architektoniczna tworzona przez dyplomowanych

architektów, po studiach kierunkowych w zakresie architektury i architektury wnętrz. Prowadzimy inwestycję od projektu i rozmów z inwestorem po nadzór i dekoracje. Mamy za sobą lata doświadczeń z zakresu projektowania wnętrz prywatnych jak i publicznych. Zapraszamy do przejrzenia naszej galerii, gdzie znajdą Państwo zdjęcia z części naszych realizacji.

Wykonujemy projekty wnętrz domów oraz apartamentów. Realizujemy zlecenia

aranżacji przestrzeni publicznych takich jak hotele, biura, restauracje, sklepy, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne etc. Zajmujemy się również kompleksowym projektowaniem domów jednorodzinnych, włączając w to projekt architektoniczny i wnętrzarski. Serdecznie zapraszamy do współpracy.