HUG The Stuff to nowa polska marka, która przytulnie i miękko chce poprawić jakość relaksu.

Premierowa kolekcja to dobrze znana forma połączona z oryginalną grafiką. Nie taka blacha straszna, jak ją malują, ani lew – unikatowe wzory i zabawna konwencja to cechy charakterystyczne HUG The Stuff, ale i dowód na to, że pod polską pościelą śpi się najlepiej.

Pościele z przymrużeniem oka to pomysł dwóch dziewczyn, które twierdzą, że przytulanie ma wielkie znaczenie. Autorskie grafiki – swojskie drewno, miękkie pikowania, kotwica na molo, a także hasła, które rozgrzeszają jedzenie czekolady w pościeli, to miła odmiana dla sypialnianych standardów - w dodatku w 100% made in Poland.