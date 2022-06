Bautech Sp. Z O.O.

Bautech jest producentem betonowych posadzek przemysłowych z ponad 20 letnim doświadczeniem, Bautech Futura, to marka stworzona przez Bautech, pod którą kryje się szeroka gama systemów posadzek i nawierzchni dekoracyjnych, na bazie betonów i żywic epoksydowych, przeznaczonych do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Produkty Bautech Futura pozwalają projektantom wnętrz mieszkalnych i publicznych na otrzymanie szerokiej gamy kolorów, wykończeń i faktur powierzchni. Bautech oferuje wykonawcom, inwestorom i architektom szkolenia, doradztwo i pomoc w doborze rozwiązań Bautech Futura dopasowanych do danej inwestycji. Już dziś na systemach Bautech Futura pracują najlepsze firmy wykonawcze w Polsce, a je same wykorzystano przy wielu prestiżowych realizacjach.