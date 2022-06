Las i niebo oferuje autorskie projekty elementów wyposażenia wnętrz z rysunkiem w roli głównej. Oferta skierowana jest głównie do dzieci, ale nie tylko. Projekty łączą w sobie edukacyjny charakter i promocję ekologii poprzez wybór podejmowanych tematów poszczególnych kolekcji oraz użycie certyfikowanych materiałów i druku wodnymi, bezzapachowymi atramentami pigmentowymi utrwalanymi przy użyciu wysokiej temperatury, bez użycia środków chemicznych ani innych utrwalaczy. Serie tematyczne Lasu i nieba to nie tylko dekoracje - to pretekst, żeby rozwinąć w dziecku ciekawość. Można zgłębiać tematy, dopowiadać, co najważniejsze- w dialogu z małą, mądrą główką. Niech czas wspólnie spędzony nad rysunkami będzie odpoczynkiem od naglących spraw, chwilą wytchnienia dla oczu i myśli. Zarówno dziecka jak i rodzica.