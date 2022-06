Od samego początku tworzymy w duchu crafdesignu i mimo tego że porcelana jest wymagającym i kapryśnym materiałem to po wielu próbach w końcu przychodzi taki dzień, w którym wyjmujemy z pieca dokładnie to, co było naszym zamysłem.Dlatego mopsdesign to dobre wzornictwo połączone z rzemieślniczą pasją.Produkty mopsdesign są wykonywane z porcelany, a dzięki współczesnej technologii wypalamy je w piecu o wysokiej klasie energooszczędności. Kładąc nacisk na jakość, nasze naczynia spełnią wymogi wyrobu fabrycznego - porcelana osiąga wysoki spiek, jest twarda, nienasiąkliwa a dekoracje są odporne na mycie w zmywarkach oraz podgrzewanie w mikrofalówkach.