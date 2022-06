Polska porcelana Zulana to autorskie, porcelanowe komplety talerzy, kubków i miseczek, zdobione oryginalnymi, barwnymi deseniami. Wzory porcelany Zulana projektowane są przez polskich artystów. Naczynia wytwarzane są w jednej z najstarszych polskich fabryk porcelany. Obecnie w sprzedaży znajduje się 9 autorskich kolekcji, w tym 3 kolekcje dla dzieci. W ofercie Zulany są również klasyczne, białe talerze i miski z porcelany, które są doskonałym tłem dla dekorowanych talerzy i kubków Zulana. Wszystkie porcelanowe produkty marki Zulana można myć mechanicznie w zmywarce. Można również używać ich w kuchni mikrofalowej. Dzięki specjalnej produkcji, m.in. wypałowi w 1200 st. Celsjusza, produkty Zulana nie wchodzą w reakcje z kwasami i zasadami, czyli produktami żywnościowymi.

Zulana is the Polish brand, which offers high class porcelain sets with unique designs created by Polish graphic designers and illustrators.