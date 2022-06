Smaga Projektanci

Wzajemnie się uzupełniając talentami i wiedzą, tworzymy projekty

rzetelne, z wielką dbałością o detale, jakość wykonania i przyjemność użytkowania. Staramy się wykorzystywać i podkreślać naturalne właściwości i walory materiałów tak, aby ich użycie było uzasadnione pod każdym względem.

Ważne dla nas jest, aby nasze projekty były odpowiedzialne ekologicznie, dlatego projektując rozważamy każdy etap życia produktu, od powstania, poprzez użytkowanie, do starzenia się i wyrzucenia. Nie lubimy ustępstw w procesie projektowym, założone i przemyślane cele doprowadzamy do końca, nawet jeśli oznacza to długie poszukiwanie odpowiednich rozwiązań.

Posiadamy doświadczenie we współpracy z dużymi i wymagającymi klientami. Projektowaliśmy i wdrażaliśmy zarówno niewielkie, jak i większe serie produktów, nadzorując przedsięwzięcie od momentu powstania szkiców koncepcyjnych do dostarczenia do klienta w pełni ukończonego zamówienia.